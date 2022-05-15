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الأحد، 15-05-2022 01:29 م

اتحاد الجامعات يبحث مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة لدى لقائه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم الدكتور إبراهيم آدم، فرص التعاون المشترك في مجال تطوير الزراعة في الوطن العربي.

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وناقش الطرفان، وفق بيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم الأحد، تطوير المناهج الخاصة بالتخصصات الزراعية بالجامعات والكليات والمعاهد الزراعية بما يواكب المناهج الدولية المُتقدمة في هذا المجال، وادخال التكنولوجيا الحديثة في العملية الزراعية للمساهمة بتطور القطاع الزراعي باعتبار السودان من الدول الغنية بالموارد الزراعية والبيئة الملائمة للاستخدامات الحديثة.


كما ناقش الجانبان مبادرة المنظمة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة برؤى تتناسب مع تطلعات الدول العربية وتتماشى مع الإمكانيات والموارد المتاحة في المنطقة العربية؛ لتحسين الأمن الغذائي للمواطن العربي والمحافظة على استدامة القطاع الزراعي العربي وتمكينه من الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية الإقليمية والدولية.


واتفق الجانبان خلال اللقاء على عقد فعاليات مُشتركة خلال الفترة القريبة وتعزيز التعاون والشراكة حول مبادرة الجامعة العربية للأمن الغذائي العربي وتنفيذ برنامج لمؤسسات العمل العربي ذات الصلة.


وقال الدكتور آدم أن المنظمة تسعى إلى المساهمة في إيجاد وتنمية الروابط بين الدول العربية، وتنسيق التعاون بينها في شتى المجالات والنشاطات الزراعية، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية بين الدول العربية.


بدوره أكد الدكتور سلامة أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات المتراكمة في المنظمة والاتحاد في مجالات التطبيقات الحديثة في الزراعة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في مختلف أقطار العالم العربي.


 




 

 


 

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