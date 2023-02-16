اتفاقية تعاون بين "إقليم البترا" و"الملكية الأردنية"

الوكيل الاخباري - وقّعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الخميس، في البترا اتفاقية تعاون جديدة للتركيز على ترويج السياحة إلى الأردن.



وبموجب الاتفاقية، سيحظى المسافرون إلى الأردن على متن طيران الملكية الأردنية بتخفيضات إضافية عن طريق شراء تذاكر الدخول إلى البترا من خلال موقع الحجز الخاص بالملكية الأردنية، ما سيسهم بدوره في إبراز المدينة الوردية كونها واحدة من أهم المعالم السياحية والثقافية في المملكة وإحدى عجائب الدنيا السبع.

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