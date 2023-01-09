اتفاقية لإنشاء سوق اسماك مركزي بعمان

الوكيل الإخباري - تتجه وزارة الزراعة، إلى إنشاء سوق أسماك في العاصمة عمّان، وتوفير آلية لخدمة القطاع من ناحية التسويق والبيع وتوفير الاحتياجات للعاملين فيه.



ووقع وزير الزراعة خالد حنيفات، اتفاقية تعاون مع رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية محمد شاهين، لإنشاء سوق للأسماك في عمان.



وقال حنيفات، إن مشكلة قطاع الاستزراع السمكي تتمحور حول تسويق آلية بيع عادلة وشفافة، خصوصا أن السوق المحلية تستورد 95 في المئة من الأسماك.

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من جانبه لفت رئيس جمعية مربي الأسماك محمد شاهين، إلى أن مخاطر التسويق تؤثر بشكل كبير على نمو مزارع الأسماك، لأنها تبقى تحت رحمة الوسيط.



وقال شاهين، إنه سيكون للسوق دور رئيسي في إلغاء الوسيط ووصول المستهلك مباشرة إلى المنتج.

