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الخميس، 02-09-2021 02:25 م

اتفاقية لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله بالمقابلين

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الوكيل الاخباري - وقعت أمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان اليوم الخميس، اتفاقية تعاون لتطوير وإدارة مكتبة حدائق الملك عبدالله الثاني في منطقة المقابلين.

وتنص الاتفاقية التي وقعها رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة وعن المؤسسة الرئيس التنفيذي فالنتينا قسيسية، على إعادة تأهيل المساحات والفراغات الداخلية للمكتبة القائمة من خلال إعادة توزيعها من قبل أمانة عمان بحيث تتلاءم مع الغايات المطلوبة لتشغيلها من قبل مؤسسة عبد الحميد شومان على نفقتها الخاصة كمكتبة عامة لاستخدامها من كافة الفئات المجتمعية ووفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية. 

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