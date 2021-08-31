دفعة جديدة لمستحقي قروض الأمانة

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى إصدار دفعة جديدة لمستحقي القروض .
جاء ذلك برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي ، حيث تم الإعلان عن دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و 135 الف دينار، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري " ٠
وتوزعت الدفعة وهي الثالثه التي يتم إصدارها لهذا العام (2021 ) على 91 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها ، بحسب مدير الصندوق حيان الحمصي٠
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.
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