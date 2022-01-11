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الثلاثاء، 11-01-2022 12:49 م

اتفاق لتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالكهرباء الوطنية

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الوكيل الإخباري - اتفقت شركة الكهرباء الوطنية مع النقابة العامة للعاملين في الكهرباء على تنفيذ مجموعة من المطالب التي تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للعاملين وتحقق الاستقرار في العمل.

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وبموجب الاتفاق يتم صرف علاوة النقل لجميع مستحقي العلاوة وعددهم 136 موظفا ووضع أسس جديدة لصرفها.


ونص الاتفاق على صرف علاوة الخطورة لمستحقي العلاوة وعددهم 52 موظفا واستكمال دراسة باقي الطلبات المقدمة.


كما نص على عدم إجراء اي تعديل على النظام المتعلق بالزيادة السنوية دون بحث نتائج الدراسة مع النقابة وبما ينسجم مع الاتفاقيات العمالية ومصلحة جميع العاملين في الشركة.


وتضمن الاتفاق البدء ببحث المطالب العمالية بعد عرضها على مجلس ادارة الشركة في القريب العاجل.


وبموجب الاتفاق ألغت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء الاعتصام المنوي تنفيذه يوم غد الاربعاء.

 




 

 


 

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