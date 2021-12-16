تمديد عطاء بناء وتطوير بوابة البيانات المفتوحة

الوكيل الإخباري- مددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عطاء بناء وتطوير وصيانة بوابة متخصصة للبيانات الحكومية المفتوحة، وذلك استجابة للطلبات الواردة من الشركاء، حتى تاريخ 27 الشهر الحالي.

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ويهدف العطاء، وفق بيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني، إلى تقديم خدمات بناء وتطوير وإدامة بوابة متخصصة للبيانات الحكومية المفتوحة ودراسة متطلبات العمل، وتصميم وتطوير وتنزيل، وتعريف، وتشغيل، وفحص، وربط البرمجيات الخاصة بالمشروع، وخدمات إدارة التغيير والتدريب ونقل المعرفة وخدمات إدارة المشاريع وإدارة الجودة وأمن وحماية المعلومات وتقديم الصيانة والدعم الفني لمدة 36 شهرا من الاستلام الأولي للمشروع، بالإضافة إلى أي أعمال إضافية مشمولة بنطاق العمل كما هو موضح في وثائق العطاء.



ولمزيد من المعلومات حول العطاء دعت الوزارة المهتمين إلى الدخول لموقع نظام الشراء الإلكتروني الأردني.

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