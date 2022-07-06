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الأربعاء، 06-07-2022 02:45 م

اجتماع بين نقابة الفنانين وادارة مهرجان جرش حول اعتذار فنانين اردنيين عن المشاركة

مهرجان-جرش


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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 علم موقع "الوكيل الاخباري" بنية عقد اجتماع بين نقابة الفنانين الأردنيين وإدارة مهرجان جرش في تمام الساعة الرابعة عصرا بعد اعلان فنانين أردنيين عدم مشاركتهم في فعاليات المهرجان ومقاطعته.


وقال مصدر لـ "الوكيل الإخباري" إنه وبعد الاعلان عن فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ 36 حتى بدأت الاعتذارات من فنانين أردنيين  عن المشاركة في المهرجان.


وكشفت المصدر أن برنامج الفعاليات الذي تم الاعلان عنه يوم الاثنين الماضي من إعداد إدارة مهرجان جرش.


وكان قد صرح فنانين أردنيين بأنه لم يتم وضع أسمائهم في برنامج المهرجان، ولم يتم مراعاة أوقاتهم وأن الأجور غير مناسبة وبناءً على ذلك اعلنوا عدم مشاركتهم بفعاليات المهرجان.

 




 

 


 

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