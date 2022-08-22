اجتماع في اليرموك لإطلاق ملتقى "أنا أشارك"

الوكيل الإخباري - بحث عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور محمد ذيابات، ومدير الاتصال والإعلام والتوعية في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف أبو رمان، ونائب مدير برنامج "أنا أشارك" ريم يغمور، اليوم الاثنين، سبل التعاون لإطلاق ملتقى "أنا أشارك" الأول لطلبة جامعة اليرموك، وهو أحد البرامج التابعة لمؤسسة ولي العهد.

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وأكد ذيابات أن جامعة اليرموك تسخر إمكاناتها وخبراتها كافة في سبيل إنجاح هذا الملتقى الهادف إلى تمكين طلبة الجامعة سياسيا وتوعيتهم بأهمية دورهم كبناة للمستقبل وفرسان للتغيير نحو الأفضل.



وأشار إلى ضرورة معرفة طلبة الجامعات والشباب بدورهم في هذه المرحلة، والذي لا يقتصر على طلب العلم فقط، بل تنمية أفكارهم واكتساب مهارات المشاركة في العمل العام والانخراط في العمل الحزبي.



وقال أبو رمان، من ناحيته، إن الهيئة، وانطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية كمؤسسة تعنى بإدارة العملية الانتخابية، تسعى إلى توعية الشباب، وهم الفئة الأكبر في المجتمع، بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين وتعريفهم بالقوانين والتشريعات التي تحكم هذه العملية وحقوق وواجبات المواطن والمواطنة.



وأشار إلى أن الهيئة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، تتجه إلى تنظيم ملتقيات طلابية تتضمن تعريف الطلبة المشاركين بماهية الأحزاب والقوانين الناظمة لعملها، وأهمية الانخراط في العمل السياسي والحزبي بثقة وأمان وبضمانات ملكية أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني.



وقالت يغمور، من جهتها، إن الملتقى الطلابي يشكل نقلة نوعية في برامج تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم السياسية من خلال خطته التدريبية الهادفة إلى إعداد الشباب ذكورا وإناثا للترشح وخوض غمار الانتخابات النيابية والبلدية، وتعريفهم بالنصوص القانونية ذات العلاقة والحقوق والواجبات لكل من الناخب والمرشح، وتشجيعهم على إيصال أفكارهم وتطلعاتهم والمشاركة في صنع القرار.



وحضر اللقاء مساعدا عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي ملكاوي، والدكتورة ناهدة مخادمة، ومنسق إقليم الشمال لبرنامج "أنا أشارك" محمد الحناوي.