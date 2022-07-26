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الثلاثاء، 26-07-2022 04:23 م

بدء فعاليات مؤتمر النقد في جامعة اليرموك

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الوكيل الإخباري - بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الثامن عشر في النقد والأدب واللغة، بعنوان: "قراءات في المنجز من الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية في القرن الحادي والعشرين".

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وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور موفق العموش، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، أن "اليرموك" تحرص على تحديث خططها الدراسية برؤية حديثة تواكب روح العصر وحركته، مشيرا إلى أنها لا تتوانى لحظة عن استحداث تخصصات وبرامج جديدة تسعى من خلالها لإعداد طالب مسلح بالعلم والمعرفة والمهارة.


وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر يعكس رسالة الجامعة الساعية إلى ترسيخ التعاون بين علماء الأمة ومفكريها، مبينا أنه شاهد على دور اليرموك التنويري الذي يؤمن بالحوار بين الثقافات وتأسيس منطلقات ومنصات علميّة تشاركيّة قادرة على التأسيس لمستقبل واعد.


بدوره، قال عميد كلية الآداب في الجامعة، الدكتور موسى ربابعة، إن الدراسات الأدبية والنقديّة واللغوية تمر بمرحلة مفصلية، لا سيما وأن العالم العربي يقف اليوم على عتبات التغيير بعد مراجعة شاملة، ومُساءلة جوهريّة لواقع الدراسات في خضم الإقبال على الآخر أو الإحجام عنه، مشيرا إلى أن "الأفق ما يزال ضبابياً ولابد أن تنبلج اللحظات التي تبزغ فيها هويتنا اللغويّة والأدبية والنقديّة المتجددة التي تواكب مستجدات العصر".


وشدد على أن كسر التقليد والانطلاق نحو التجديد ضرورة من ضرورات العصر، وإلّا سنبقى أسيري لحظة تاريخية عابرة، فرهانات المنجز العربي في الدراسات النقدية والأدبية واللغوية واشتراطاته تحتاج إلى دراسات جادة ومعمقة تؤكد أهمية حركة الإبداع في أطره ومجالاته المتعددة.

 




 

 


 

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