اجتماع في عجلون يبحث الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة

الوكيل الاخباري - عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، اليوم الثلاثاء، في مدرسة حطين الأساسية المختلطة اجتماعا لمدراء مراكز الامتحانات لبحث الاستعدادات لامتحان الثانوية العامة للعام الحالي.



وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة، أسعد الشرع، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أبرز الإجراءات الإدارية والفنية التي سيتم اتخاذها لضمان سير وإنجاح امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة داخل القاعات.

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