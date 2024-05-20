اجتماع لبحث الواقع الاقتصادي والاستثماري في محافظة البلقاء

الوكيل الاخباري - ناقش "اجتماع قاع المدينة" الذي نظمته اليوم الاثنين مؤسسة فواصل لتنمية المجتمع المدني، بالتعاون مع مركز موسى الساكت، "الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية والاستثمار" في مدينة السلط خاصة ومحافظة البلقاء عامة.

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وناقش الحضور في الاجتماع الذي شارك فيه مساعد محافظ البلقاء سامر سويد، ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، ومدير مؤسسة إعمار السلط خلدون خريسات، والمهندس موسى الساكت، وعضو المجلس البلدي في بلدية السلط الكبرى المهندس مثنى عربيات، الواقع الاقتصادي والاستثماري والتحديات والفرص الاقتصادية في البلقاء عامة ومدينة السلط خاصة.



وتناولت الجلسة أدوار كل من البلديات ومجلس المحافظة في التنمية الاقتصادية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ودور مؤسسات المجتمع المدني والتعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لغايات تعزيز التنمية الاقتصادية.



وخلصت الجلسة الى مجموعة من الملاحظات والتوصيات الموجهة لبلدية السلط الكبرى لغايات التسهيل على المواطنين، خاصة أصحاب المشاريع الاقتصادية والمنزلية.



وتأتي هذه الجلسات ضمن فعاليات مشروع "نزاهة" الذي تنفذه مؤسسة فواصل، بالتعاون مع مركز الحياة (راصد) وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية