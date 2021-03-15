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الإثنين، 15-03-2021 02:56 م

اجتماع لبحث سير العمل في مشروع الباص السريع

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الوكيل الإخباري- قال وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس يحيى الكسبي، إن مشروع الحافلات سريعة التردد عمان- الزرقاء مشروع حيوي وهام يخدم الحركة الاقتصادية والاجتماعية ويخفف من ازدحام المركبات داخل العاصمة ومدينة الزرقاء.

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وأضاف خلال استضافته، اليوم الاثنين،لاجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، أن المشروع يقدم خدمة حضارية وينقل خدمات نقل الركاب في الأردن الى رحاب جديدة.


وبحث خلال الاجتماع الذي حضره وزير النقل ورئيس اللجنة التوجيهية وجيه عزايزة، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه ، وأمين عام وزارة المالية ممثلاً عن وزير المالية، ومدير المدينة في امانة عمان الكبرى ، وأمين عام وزارة النقل، وأمين عام وزارة الاشغال والمدراء المعنيين سير العمل في المشروع وآخر التطورات وسبل تسريع وتيرة العمل فيه.


واشادوا المشاركون بالاجتماع بالجهود التي تبذلها إدارة السير المركزية في تنظيم حركة السير في مواقع عمل المشروع.


يشار إلى إن مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء ينفذ من خلال أربع حزم انشائية تشرف على تنفيذها وزارة الأشغال العامة والاسكان بالتنسيق الكامل مع كافة الشركاء في وزارة النقل وامانة عمان الكبرى .


 




 

 


 

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