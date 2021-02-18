الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأمن : نرصد مقاطع فيديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة

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بيان صادر عن مديرية الامن العام

الخميس، 18-02-2021 10:06 م

حجز 14 مركبة

الأمن : نرصد مقاطع فيديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة

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‏الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي إن إدارة السير ومن خلال حملاتها على مخالفات التشحيط بالمركبات والتي ارتبطت بالمنخفص الجوي والهطول الثلجي في عدد من محافظات المملكة وشكلت خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق فقد تمكنت من حجز 14 مركبة إضافة إلى تحديد 35 مركبة أخرى قامت بارتكاب تلك ‏المخالفات والتعميم عليها والعمل جارٍ على ضبطها وسائقيها.

‏واكد الناطق الإعلامي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه واستكمالاً لذات الحملة فإنه جرى كذلك رصد العديد من مقاطع الفيديو التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل جارٍ لتحديد أرقامها وهويات سائقيها لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

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