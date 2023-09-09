السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الملكة رانيا العبدالله: نقف الى جانب أهلنا في المغرب

المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 وفاة و672 إصابة

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

الصفدي وآل الشيخ: علاقة أردنية سعودية متجذرة وتاريخ وحاضر ومصير مشترك

رسالة وتحذير من البنك العربي الى جميع عملائه

وزير المالية: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يؤكد نجاح السياسات المالية

التربية تنعى الطالب الفاروق المناعسة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي عربة غداً - أسماء

اجتماع لمناقشة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد

السبت، 09-09-2023 12:14 م

اجتماع لمناقشة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد

64e46405a97f0


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم القرالة، عن اجتماع للجنة الخاصة المشكلة لمراجعة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد.اضافة اعلان


وقال القرالة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي شكلت برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية ستناقش لائحة الأجور الجديدة التي أقرتها نقابة الأطباء منذ نحو 4 أشهر.

وأضاف أن النقابة ملتزمة بقرارها بتأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول لغاية الاستماع إلى آراء مختلف الجهات حول هذه القضية والمقترحات التي من شأنها إقرار لائحة الأجور الجديدة.

وأشار القرالة إلى أن جميع الأطراف ذات العلاقة أجمعوا على أن لائحة الأجور المعمول بها حاليا والتي صدرت منذ عام 2008 لم تعد صالحة، وأن هناك نحو 40% من الإجراءات المذكورة في لائحة الأجور الجديدة لم تكن مذكورة في لائحة الأجور السابقة.



وتضم اللجنة التي شكلت من قبل وزير الصحة، إلى جانب نقابة الأطباء كل من محافظ البنك المركزي وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية،

وكانت وافقت نقابة الأطباء على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول الجاري إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول المقبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

الملكة رانيا العبدالله: نقف الى جانب أهلنا في المغرب

٨٨٨

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

8202331162934590432473

رسالة وتحذير من البنك العربي الى جميع عملائه

820233011386676941727

شركس: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز من بيئة الاستثمار

محمد-العسعس-1536x1024-1

وزير المالية: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يؤكد نجاح السياسات المالية

640px-إنا_لله_وإنا_إليه_راجعون

التربية تنعى الطالب الفاروق المناعسة

أخبار متعلقة
1694178159505

انطلاق أعمال مؤتمر طبي بالكرك بمشاركة عربية ودولية

M63A0712

الصحة: طرح عطاءات الأدوية للعام المقبل خلال شهرين وبكلفة 220 مليون دينار

ukus-shumyashchey-gadyuki (1)

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

0L5A9569

الصحة: تطعيم 67 ألف شخص منهم 48 ألف أطفال و2000 من الكوادر الصحية ضد الحصبة

CTyn3cx6NCLhFhnLhHA9GezioSoT4FtJp04A1KoM

نقابة الأطباء تقرر تأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول

M63A0712

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم