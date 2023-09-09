اجتماع لمناقشة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم القرالة، عن اجتماع للجنة الخاصة المشكلة لمراجعة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد.وقال القرالة لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة التي شكلت برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية ستناقش لائحة الأجور الجديدة التي أقرتها نقابة الأطباء منذ نحو 4 أشهر.وأضاف أن النقابة ملتزمة بقرارها بتأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول لغاية الاستماع إلى آراء مختلف الجهات حول هذه القضية والمقترحات التي من شأنها إقرار لائحة الأجور الجديدة.وأشار القرالة إلى أن جميع الأطراف ذات العلاقة أجمعوا على أن لائحة الأجور المعمول بها حاليا والتي صدرت منذ عام 2008 لم تعد صالحة، وأن هناك نحو 40% من الإجراءات المذكورة في لائحة الأجور الجديدة لم تكن مذكورة في لائحة الأجور السابقة.وتضم اللجنة التي شكلت من قبل وزير الصحة، إلى جانب نقابة الأطباء كل من محافظ البنك المركزي وممثلين عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ولجنة دافعي الفاتورة العلاجية،وكانت وافقت نقابة الأطباء على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول الجاري إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول المقبل.