احباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في المطار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات داخل مطار الملكة علياء الدولي تعاملوا خلال الايام الماضية مع قضيتين لمحاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة لداخل المملكة والقوا القبض على كافة المتورطين بها والكميات المنوي تهريبها .



ففي القضية الاولى اشتبهت كوادر ادارة مكافحة المخدرات والجمارك الاردنية باحد الطرود القادمة للمملكة حيث تم تفتيشه وعثر داخله على 48 كغم من مادة بودرة الحشيش الصناعي المخدرة ، وجرى ضبطها وبوشر التحقيقات حولها .



واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وردت معلومات بوجود طرد مشابه لما تم ضبطه داخل احدى شركات الشحن وقادم باسم ذات الشخص حيث جرى التحرك لموقع الشركة وضبط الطرد وشخص كان قد حضر لاستلامه اضافة الى شخصين اخرين حاولا تهريب الشخص المضبوط وبتفتيش الطرد عُثر داخله على 52 كغم من ذات المادة المخدرة وبمواصلة التحقيقات جرى ضبط المتورط الرئيسي في القضية بعد تحديد مكان وجوده ومداهمته وما زال التحقيق جارياً.



وفي القضية الثانية واثناء قيام كوادر مكافحة المخدرات برفقة موظفي وحدة امن وحماية المطارات بواجبهم الرسمي اشتبهوا بحقيبة لأحد المسافرين والذي جرى ضبطه على الفور، وبتفتيش حقيبته عُثر داخلها على 2,5 كغم من مادة الكريستال المخدرة أُخفيت داخل علب أطعمة بلاستيكية .

اضافة اعلان













