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الأمن يداهم مزرعة ويضبط كمية كبيرة من الايمفيتامين

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الخميس، 10-12-2020 02:57 م

الأمن يداهم مزرعة ويضبط كمية كبيرة من الايمفيتامين

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص بتخزين كمية كبيرة من المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع الحبوب المخدرة .

واضاف انه بمزيد من التحقيق وجمع المعلومات تم التأكد من المعلومات وان احد الاشخاص اخفى تلك المواد داخل احدى المزارع في محافظة البلقاء، لاستخدامها في تصنيع الحبوب المخدرة ، وجرت مداهمة المزرعة وضبط 16 جالوناً تحوي مادة الايمفيتامين المستخدمة في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة وبوشر التحقيق مع المشتبه به في القضية .

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