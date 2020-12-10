الأمن يداهم مزرعة ويضبط كمية كبيرة من الايمفيتامين

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام احد الاشخاص بتخزين كمية كبيرة من المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع الحبوب المخدرة .



واضاف انه بمزيد من التحقيق وجمع المعلومات تم التأكد من المعلومات وان احد الاشخاص اخفى تلك المواد داخل احدى المزارع في محافظة البلقاء، لاستخدامها في تصنيع الحبوب المخدرة ، وجرت مداهمة المزرعة وضبط 16 جالوناً تحوي مادة الايمفيتامين المستخدمة في تصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة وبوشر التحقيق مع المشتبه به في القضية .

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