احتفال جماهيري كبير بزفاف سمو ولي العهد بالبترا

الوكيل الاخباري - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الثلاثاء، احتفالا جماهيريا كبيرا بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف.



وشهد الاحتفال، الذي جاء تحت شعار نفرح بالحسين، مشاركة واسعة للفعاليات الرسمية والشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات التطوعية والأندية والمراكز الشبابية في لواء البترا.



وبدأت فعاليات الاحتفال بمسيرة وزفة شعبية حاشدة سيرا على الأقدام انطلقت من وسط مدينة وادي موسى باتجاه موقع الحفل الرئيس، في الشارع السياحي بالقرب من مركز زوار البترا تقدمتها الخيول والهجانة ورفعت فيها الأعلام الأردنية وصور جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، فيما صدحت حناجر المشاركين بالأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية والفلكلورية.



وتضمنت فعاليات الاحتفال، قصائد شعرية قدمها الشعراء عيد العمارين واحمد السعيديين ومرام البدول، وفقرات فلكلورية متنوعة قدمتها فرق: وادي موسى والعمارين للفلكلور الشعبي، وإحياء التراث، والريشة.



كما تضمنت الفعاليات دبكات وفقرات غنائية وحنا العروس قدمتها طالبات مدرسة عاتكة بنت عبد المطلب بالتعاون مع جمعية التواصل، فيما قدمت طالبات مدرسة أم صيحون فقرة جسدت العرس البدوي الأردني.



وقدم الفنانان نضال الفلاحات وسعد الهلالات وصلات غناء وطنية، تغنت بجلالة الملك والأجهزة الأمنية.



وتضمن الحفل فقرات للأطفال، وتقديم مأكولات شعبية منوعة للحضور وزوار المدينة شارك فيها أفراد وجمعيات من لواء البترا.

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