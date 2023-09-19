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الثلاثاء، 19-09-2023 12:02 ص

اختتام أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني الـ16

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الوكيل الاخباري- اختتمت أعمال المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر الذي انعقد بعنوان "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية" في عمّان، بمشاركة أكثر من ألف صيدلي وخبرات صيدلانية عالمية وعربية.اضافة اعلان


وشهد المؤتمر مشاركة عربية ودولية تشمل كلا من السعودية، ومصر، والإمارات، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والهند، وأستراليا.

وقال نقيب صيادلة الأردن نائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب محمد عبابنة إنه بعد انعقاد الجلسات الحوارية وأكثر من 50 محاضرة و12 ورشة عمل للبرنامجين العلمي والمهني، والتي حضرها مختصون وصناع القرار، خرج المؤتمر بعدة توصيات تصب جميعها بما يسهم في صياغة رؤية مهنة الصيدلة واستراتيجيتها في المستقبل وحتى عام 2030، وبما ينعكس على تطور ورقي المنظومة الصحية في الأردن في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي مستمر يتقاطع مع جميع التخصصات في العالم.

وبيّن أن هذه التوصيات تأتي لتطوير القطاع الطبي والصيدلي بجوانبه كافة.

وشملت توصيات البرنامج العلمي للمؤتمر، السعي لاعتماد البورد العربي والاعتراف به وبمخرجاته من قبل مختلف الجهات محليا وإقليميا وعالميا، واستغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة لتحسين عمليات التقييم والإعلان عن الأدوية وتسهيل التواصل للمرضى.

 




 

 


 

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