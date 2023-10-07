السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

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اختتام أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على إجراءات حماية الأسرة

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السبت، 07-10-2023 02:12 م

اختتام أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على إجراءات حماية الأسرة

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الوكيل الاخباري - اختتمت أعمال المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي على دليل إجراءات إدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري اليوم السبت، والذي نفذه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف/مكتب الأردن.

واستهدف البرنامج الذي عقد في محافظة العقبة ممثلين عن إدارة حماية الأسرة والأحداث ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة/ الطب الشرعي والنفسي وقرى الأطفال SoS في إقليم الجنوب.

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