اختتام بطولة الشطرنج لطلبة مدارس المزار الشمالي

الوكيل الاخباري - اختتمت في قاعة مدرسة المزار الثانوية للبنين، اليوم الثلاثاء، بطولة الشطرنج السنوية لمدارس مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي.



وقال مدير التربية والتعليم الدكتور محمد المومني، خلال حفل تتويج الفائزين، إن البطولة تهدف إلى بث روح التنافس بين الطلبة المشاركين ضمن الأنشطة اللامنهجية المتعددة التي ترعاها المديرية، مشيدًا بالتفاعلية العالية التي سادت بين الفرق المشاركة في البطولة.

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