اختتام دورة الريادة والابتكار في بيت شباب عمان

الوكيل الإخباري - اختتمت في بيت شباب عمان اليوم الجمعة، فعاليات دورة "الريادة والابتكار والإبداع واستشراف المستقبل"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية على مدار أربعة أيام، بمشاركة 25 من العاملين مع الشباب في الوزارة.

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ووفق بيان للمركز اليوم، تضمنت الدورة جلسات حوارية وتدريبية حول حاضنات الأعمال، وأدوار القادة الشباب في المشاريع الريادية، وعرض قصص نجاح محلية ودولية، وآليات تقيم الأنشطة الإبداعية وعمل القائد المبدع.



وأكد رئيس قسم التدريب الشبابي سلامة سند، خلال حفل الختام، أن الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي ينظمها المركز في إطار خطته السنوية بهدف تأهيل القيادات الشبابية وتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الريادة المؤسسية وريادة الأعمال وتعزيز الابتكار واكتشاف المواهب في المراكز الشبابية.



وفي الختام تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات.