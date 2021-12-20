اختتام مبادرة الصحة الإنجابية في الطفيلة

الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة، فعاليات المبادرة التثقيفية المجتمعية التي أطلقتها على مدار أربعة أشهر مستهدفة الأمهات في مناطق "جرف الدراويش، الحسا، عيمة وأبو بنا"، تحت عنوان "معك خطوة بخطوة للصحة الانجابية".



وقالت منسقة المبادرة رئيسة قسم التثقيف والتوعية في مديرية التنمية الاجتماعية في الطفيلة خولة الحوامدة، إن المبادرة التي نظمت بالتعاون مع مركز صحي العيص الشامل، ومركز تنمية المجتمع المحلي في العيص، تضمنت محاضرات وورش عمل تثقيفية حيال التوعية بالحمل الآمن وانعكاسه على صحة الأم والطفل، إلى جانب التعريف بالغذاء الصحي والمكملات الغذائية التي تهم الأمهات.

اضافة اعلان