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الخميس، 18-05-2023 10:49 م

اختتام مشروع دعم سيادة القانون في الأردن

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الوكيل الاخباري - اختتمت وزارة العدل برنامج دعم سيادة القانون في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي، من خلال مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني، ومشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الوكالة الإسبانية للإنماء الدولي.

وقالت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي خلال رعايتها حفل الاختتام مندوبة عن وزير العدل، اليوم الخميس، إن مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن، نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية، قدم الكثير من المشاريع للوصول إلى سيادة القانون والوصول إلى العدالة لضمان حماية الحقوق الحريات للجميع.

وأضافت، إنه تم تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن من خلال إدخال تعديلات على نظام المساعدة القانونية، ما ساعد في زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات المساعدة القانونية، وتحسين الإجراءات المعمول بها.

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