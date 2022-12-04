الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

اختتام ورشة تفاعلية في بيت شباب عمان

لقاء في بلدية الزرقاء يبحث تحسين خدمات أرض الصحفيين

2.97 مليون دينار إضافية في موازنة دائرة قاضي القضاة

مستوردون وتجار للمواد الغذائية : سنصوت لكتلة (التاجر)

بلدية الكرك تفتتح مهرجان الكتاب

حوارية في الطفيلة حول العنف ضد المرأة

النابلسي يحاضر حول الأخلاق والقيم الإنسانية بالجامعة الأردنية

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

دورة تدريبية في تربية بصيرا حول حماية الأطفال من العنف

نقل عمر البشير الى المستشفى

الأحد، 04-12-2022 11:51 م

اختتام ورشة تفاعلية في بيت شباب عمان

ww


الوكيل الاخباري - اختتمت جمعية "وصل" للتعاون الإنساني بالتعاون مع مديرية شباب العاصمة، مساء اليوم الأحد في بيت شباب عمان بمدينة الحسين للشباب، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "مهارات حياتية وصحية ونفسية".

وقالت الناطق الرسمي الجمعية ريم شحرور، في كلمتها خلال اختتام الورشة التفاعلية، إن الهدف من الورشة التي استمرت على مدى يومين، العمل على تدريب الشباب والشابات ليكونوا مستعدين للدخول إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمة لمجتمعهم ووطنهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

لقاء في بلدية الزرقاء يبحث تحسين خدمات أرض الصحفيين

920222993739241778981

2.97 مليون دينار إضافية في موازنة دائرة قاضي القضاة

11202224184113415381696

بلدية الكرك تفتتح مهرجان الكتاب

1120222723408946967874

حوارية في الطفيلة حول العنف ضد المرأة

1670173604859

النابلسي يحاضر حول الأخلاق والقيم الإنسانية بالجامعة الأردنية

11202214105520679268713

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار متعلقة
w

ورشة عمل تفاعلية في بيت شباب عمان

11202227182353882399244

مركز شابات معان ينفذ مبادرات مجتمعية

60eea610146ae

وزارة العمل تعلن عن فرص العمل المتاحة في المحافظات

وزارة الخارجية

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا بمقديشو

9202229161045661558783

سيدات مجلسي محافظة العاصمة وأمانة عمان يبحثان التعاون المشترك

f91fe8a6-مديرية-الأمن-العام

شخص يقتل زوجته في عمان