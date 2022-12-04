اختتام ورشة تفاعلية في بيت شباب عمان

الوكيل الاخباري - اختتمت جمعية "وصل" للتعاون الإنساني بالتعاون مع مديرية شباب العاصمة، مساء اليوم الأحد في بيت شباب عمان بمدينة الحسين للشباب، ورشة عمل تفاعلية بعنوان "مهارات حياتية وصحية ونفسية".



وقالت الناطق الرسمي الجمعية ريم شحرور، في كلمتها خلال اختتام الورشة التفاعلية، إن الهدف من الورشة التي استمرت على مدى يومين، العمل على تدريب الشباب والشابات ليكونوا مستعدين للدخول إلى سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم أفضل خدمة لمجتمعهم ووطنهم.

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