الخميس 01-12-2022
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مركز شابات معان ينفذ مبادرات مجتمعية

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الوكيل الاخباري - نفذت مديرية شباب معان، ومن خلال مركز شابات معان، العديد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف الفتيات، وذلك ضمن برنامج "رايز"، الذي تنفذه عدة مؤسسات بقيادة المجلس الدانماركي للاجئين.

وقال مدير مديرية شباب محافظة معان، الدكتور مخلد المجالي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات خلال الأسبوع الحالي، تضمنت ورشات تحت مسمى "شباب قادر على التكيف مع التغييرات وممكّن اجتماعيًا واقتصاديًا"، هدفت إلى إكساب الفتيات العديد من المهارات الرياضية والفنية ومهارات كسب التأييد، والتي انبثق عنها العديد من المبادرات المجتمعية.

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