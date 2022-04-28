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ارادات ملكية بالسماح للزعبي وحواري حمل أوسمة

الخميس، 28-04-2022 04:03 م

ارادات ملكية بالسماح للزعبي وحواري حمل أوسمة

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الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بالسماح للسفير الأردني في ألمانيا السابق بشير فواز الزعبي بحمل وسام الاستحقاق لجمهورية ألمانيا الاتحادية الممنوح له من قبل رئيس الجمهورية وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ولدوره في تطوير العلاقات بين البلدين.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالسماح للنائب أندريه حواري بحمل وسام ريو برانكو برتبة ضابط عظيم الممنوح له من قبل رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

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