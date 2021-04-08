اربد: الغذاء والدواء تغلق مصنع بسكويت للبوظة غير مرخص

الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن فرق التفتيش التابعة لمديرية المناطق/ فرع الشمال في المؤسسة، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، أغلقت مصنعاً غير مرخص يقوم بتصنيع عبوات بسكويت للبوظة لا تتوفر فيه الشروط الصحية اللازمة وضبطت فيه مخالفات صحية حرجة.

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وحول الإجراءات المتخذة بحق المصنع المخالف، أشار مهيدات، في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الأربعاء، أن الفرق الرقابية المختصة حجزت كافة المواد الغذائية الموجودة داخل المصنع الذي تم إغلاقه بالشمع الأحمر.



وشدد مهيدات على أن المؤسسة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة وسلامة الغذاء، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت الغذائية التي يثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعمول بها.



ودعت المؤسسة المواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.