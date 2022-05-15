الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 15-05-2022 10:43 م

اربد : مشروع رايس يوصي بتحسين الخدمات التعليمية والصحية

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 الوكيل الاخباري - أوصى مشاركون في ختام جلسة حوارية ضمن مشروع "رايس" (شباب قادر على التكيف مع التغيرات وممكن اجتماعيا واقتصاديا)،اليوم الأحد، بزيادة اعداد الصفوف والوسائل التعليمية الحديثة مثل المختبرات الذكية، وتوفير مرفقات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.

وشددوا على أهمية تأهيل المعلمين وتدريبهم قبل التوظيف وزيادة وعي الأهالي والطلاب حول مشكلة التسرب المدرسي مقترحين وجود معلم مساعد برفقة المعلم الأساسي داخل الصف. وفي قطاع الرعاية الصحية، أوصوا بتحديث الأجهزة الطبية وزيادة اعداد الأجهزة المختصة بتصوير الأشعة وتخصيص قسم صحي في المدارس وتأهيل الكوادر الطبية بتخصيص دورات مخصصة لهم قبل التشغيل وزيادة اعدادهم.

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