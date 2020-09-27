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الأحد، 27-09-2020 04:56 م

اربد: 12 مخالفة لأشخاص ومنشأة تجارية لعدم التقيد بأمر الدفاع 11

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الوكيل الاخباري -حررت مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، خلال اليومين الماضيين ، 24 مخالفة ، منها 12 مخالفة لأشخاص وأخرى لمنشأة تجارية ، لعدم التقيد بأمر الدفاع 11 القاضي بإتباع الإجراءات الصحية الوقائية وارتداء الكمامة للحد من تفشي فيروس كورونا.
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وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إنه جرى تحرير 11 مخالفة لمحال تجارية لعدم إعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة ، مبيناً أن جولات كوادر التفتيش الصباحية والمسائية متواصلة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا .

 




 

 


 

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