ارتفاع استهلاك الأردن من المحروقات 10% العام الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي استهلاك الأردن من المشتقات النفطية العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام الذي سبقه.

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وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تقريرها السنوي، إنه بلغ إجمالي الاستهلاك من المشتقات النفطية العام الماضي 4072 طناً، مقارنة مع 3705 أطنان خلال العام الذي سبقه، إذ شملت هذه الأصناف كل من الغاز البترولي المسال، البنزين، وقود الطائرات، الكاز، السولار وزيت الوقود، الأسفلت.



وسجلت مستوردات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية العام الماضي زيادة بنسبة 10.2 %، لتبلغ 4394 طناً، مقارنة مع 3986 طناً العام الذي سبقه.



