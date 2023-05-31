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الأربعاء، 31-05-2023 03:23 م

ارتفاع الإيرادات المحلية خلال أول شهرين من العام 83 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر شباط الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 30517.3 مليون دينار أو ما نسبته 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر شباط من عام 2023 مقابل 30667.6 مليون دينار في نهاية عام 2022 او ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي.

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وأشارت وزارة المالية في بيان صحفي، إلى ارتفاع الإيرادات المحلية خلال الشهرين الأوليين من هذا العام بما قيمته 83.3 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1295.6 مليون دينار مقابل ما قيمته 1212.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.


وأوضحت أن هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 34.4 مليون دينار لتصل إلى 1004.6 مليون دينار مقابل 970.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.


ويعود هذا الارتفاع، وفق الوزارة، في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 41.4 مليون دينار، وهذا يشير إلى أن الحكومة مستمرة في مواصلة السير نحو الإصلاح المالي والاقتصادي والتزام فريق وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في توسيع القاعدة الضريبية.

 




 

 


 

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