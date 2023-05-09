الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

التعاون الإسلامي تدعو لاحترام المبادئ الإنسانية وترسيخ قيم السلام

زلازل تضرب مصر وإثيوبيا قرب السد العالي والنهضة.. خبير يكشف ما يحدث

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

فيديو - لحظة رعب لطفلة فلسطينية فارة من جنود الاحتلال بإقتحام نابلس

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل إلى كييف للقاء زيلينسكي

المعونة الوطنية: صرف رواتب المنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس

الهند: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة من فوق جسر

الثلاثاء، 09-05-2023 12:05 م

39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

645a09e3bd1fc


الوكيل الإخباري  - وقع بنك الإعمار الألماني، الثلاثاء، اتفاقية مع وزارة المالية والمركز الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، يخصص من خلالها 39 مليون يورو لدعم المركز في بناء قدراته وإنشاء مركز جديد له.

اضافة اعلان


وقال نائب مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن عاروري في بيان إن الدعم المقدم من الحكومة الألمانية سيكون مفيدا في بناء قدرات الأردن في مكافحة الأوبئة والأمراض السارية.


ووقعت الاتفاقية بحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مارك شفيتيه.


وأشارت عاروري إلى أن التمويل الجديد يدعم إنشاء مبنى جديد للمركز، مجهزًا بأحدث التقنيات والمختبرات، فضلاً عن توفير الدعم اللازم في المعدات والتقنيات للهيئات الحكومية الأخرى المشاركة في الصحة العامة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A9569

الصحة: التطعيم ضد كورونا اختياريا وسيبقى مجانيا

law-book

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها السنوي

345836754_1289530435023134_8113462840484417520_n

التعامل مع 1264 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

4202318172849511921179

بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

187ce6d5fd7fb7c0d5827433d3ba666d

ديوان التشريع والرأي ينشر مسوّدة لتنظيم مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان

42023188352902023053

المعونة الوطنية: صرف رواتب المنتفعين من الصندوق لشهر أيار في موعده

أخبار متعلقة
image

تشكيلات إدارية في الزراعة - اسماء

ظظ

الملك يلتقي رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في اليابان

431726_1_1635611843

مدير مستشفى معان: إصابات حادث الصحراوي متوسطة

ط

الملك يثمن دعم "جايكا" للمشاريع التنموية في الأردن

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

اصابة 12 شخصاً بحادث تصادم على الصحراوي

1681145992885

رئيس الوزراء يجري مباحثات مع نظيره القطري في الدوحة