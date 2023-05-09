39 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني للأردن

الوكيل الإخباري - وقع بنك الإعمار الألماني، الثلاثاء، اتفاقية مع وزارة المالية والمركز الأردني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، يخصص من خلالها 39 مليون يورو لدعم المركز في بناء قدراته وإنشاء مركز جديد له.

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وقال نائب مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن سوسن عاروري في بيان إن الدعم المقدم من الحكومة الألمانية سيكون مفيدا في بناء قدرات الأردن في مكافحة الأوبئة والأمراض السارية.



ووقعت الاتفاقية بحضور وزير المالية محمد العسعس، ورئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مارك شفيتيه.



وأشارت عاروري إلى أن التمويل الجديد يدعم إنشاء مبنى جديد للمركز، مجهزًا بأحدث التقنيات والمختبرات، فضلاً عن توفير الدعم اللازم في المعدات والتقنيات للهيئات الحكومية الأخرى المشاركة في الصحة العامة

