ارتفاع حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة بالاغوار الشمالية إلى 19 حالة

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد حالات ضيق التنفس لطالبات مدرسة كريمة الثانوية للبنات بالاغوار الشمالية إثر استنشاق غازات مبيد حشري إلى 19 حالة، بعد أن تم نقل 14 حالة صباح اليوم الثلاثاء إلى مستشفى أبو عبيدة لتلقي العلاج.

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وقال متصرف لواء الاغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، إن فرق الاسعاف نقلت 14 طالبة إلى المستشفى صباح اليوم، منوهاً إلى أن حالتهن الصحية جيدة.



وبيّن الحوامدة لـ " الوكيل الإخباري" أن الفرق الصحية والرقابية تجري جولات على المزارع في المنطقة، وتم التحرز على نوع المبيد الذي سبب حالات الاختناق لاتخاذ الإجراء اللازم.



من جهته قال مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني إن الحالة الصحية للطالبات اللواتي نقلن إلى مستشفى أبو عبيدة، بين متوسطة وبسيطة، موضحاً انهن سوف يخرجن جميعهن اليوم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.



وأضاف بني هاني لـ " الوكيل الإخباري" أن 5 طالبات كان قد نقلن أمس إلى المستشفى، وتماثلن إلى الشفاء وخرجن وهن بصحة جيدة، مشيراً الى أن الإصابات بين الطالبات جاءت بعد أن قام مزارع برش مبيد حشري بالقرب من الغرف الصفية للطالبات .