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اختتام أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025

مديرية الامن العام
مديرية الامن العام
 
الخميس، 08-05-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم الخميس فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة لعام 2025، الذي استضافته مديرية الأمن العام بتنظيم من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وبمشاركة ثماني منظمات إقليمية ودولية، إلى جانب نخبة من كبار الضباط والخبراء الأمنيين من 102 دولة حول العالم.اضافة اعلان


ويأتي انعقاد هذا المؤتمر الذي استمر خمسة أيام، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتهديدات المتصاعدة الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية المتغيرة في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة وأوراق عمل علمية قدمها خبراء دوليون، تناولت أبرز القضايا المعاصرة في مجال الأمن الكيميائي، وأسفرت عن جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز قدرات الدول في مجالات الوقاية والرصد والتحقيق، وتوسيع آفاق التعاون المشترك لمجابهة المخاطر الكيميائية المتنامية، بما يسهم في حماية المجتمعات والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد المشاركون في ختام المؤتمر على أهمية الاستمرار في بناء القدرات وتطوير آليات الاستجابة السريعة، وتعزيز شبكات الاتصال والتنسيق بين الجهات الأمنية والمنظمات الدولية، بما يضمن مواجهة فعالة لأي تهديدات كيميائية محتملة في المستقبل.
 
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