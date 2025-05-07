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العثور على اول نيزك قمري في الأردن والشرق الأوسط في وادي رم - صور

جمال الصحراء في وادي رم
وادي رم
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:13 م

الوكيل الإخباري-   قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية انه تم العثور على نيزك نادر جدا جاء من القمر وسقط في وادي رم وهو اول نيزك قمري يكتشف في الأردن والشرق الأوسط، وهو الاكتشاف الذي وصفه خبراء النيازك في أوروبا بانه كنز علمي ثمين ونادر جدا.

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وأضاف مجاهد في تصريح صحفي اليوم الاربعاء انه تم العثور على النيزك القمري النادر من قبل المواطن الأردني مؤيد العتوم اثناء رحلة سياحية في وادي القمر في وادي رم، وتم ارسال عينة من النيزك الأسبوع الماضي الى مختبر النيازك في جزر الكناري الاسباني وبعد اجراء التحاليل العلمية كشفت ان هذا الحجر نيزك جاء من القمر وليس من الكويكبات كما هو حال معظم النيازك الأخرى.


وفي رسالة من مدير مختبر النيازك البروفيسور خوسيه غارسيا الى الفلكي عماد مجاهد وصف فيها الاكتشاف انه كنز ثمين ونادر حيث انه اول نيزك قمري يتم العثور عليه في الشرق الأوسط وسوف يتم تسجيله قريبا لدى سجلات الاتحاد الفلكي الدولي ومنظمة النيازك العالمية.


وكشف مجاهد ان معظم النيازك التي يتم العثور عليها مصدرها الكويكبات وهي صخور فضائية تسبح في الفضاء بين الكواكب السيارة، وهنالك أنواع نادرة جدا من النيازك هي النيازك القمرية والمريخية، وتم العثور على عدد قليل جدا منها في العالم خاصة في صحراء سلطنة عمان وغرب افريقيا.


والنيازك القمرية عبارة عن صخور انفصلت عن القمر بسبب ارتطام نيزك في سطح القمر ونتيجة لهذا الارتطام تتطاير أجزاء من سطح القمر نحو الفضاء وتقترب من الأرض وتدخل الغلاف الغازي الأرضي حتى تصل سطح الأرض.


هذا ومن المتوقع ارسال النيزك الى وكالة الفضاء الامريكية ناسا لإجراء دراسات وتحاليل مخبرية موسعة للكشف عن المزيد عن اسرار القمر الأرضي من حيث التركيب والنشوء.

 


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