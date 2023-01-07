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السبت، 07-01-2023 12:18 م

ارتفاع حصيلة وفيات حريق مصنع الموقر إلى 4

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الوكيل الإخباري - توفي أمس الجمعة، شاب مصري إثر الحريق الذي وقع بمصنع في منطقة الموقر، الاثنين الماضي ليرفع حصيلة الوفيات إلى 4.

وقال رضا مبروك أحد أهالي عزبة المُرح بمصر، في تصريح لموقع المصري اليوم، أنه توفي حسن حجازي إسماعيل، 33 سنة، أبن قرية المُرح، وهو الحالة الرابعة ضمن قائمة المتوفين بالحادث الذي وقع بأحد المصانع في الموقر.

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وأضاف أنه من المقرر أن يصل جثمان المتوفي الرابع الأسبوع القادم ليتم تشييع جثمانه بمقابر العائلة.

كانت وزارة القوى العاملة المصرية أعلنت عن مصرع وإصابة 7 مصريين جراء وقوع حريق في أحد المصانع بالأردن.


 




 

 


 

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