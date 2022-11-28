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الإثنين، 28-11-2022 09:31 ص

ارتفاع سعر الزهرة في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3461.921 طن، توزعت على 2082.918 طن خضار،1073.527 طن فواكه، و 305.475 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 582.921 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 40 إلى 70 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش، الليمون من 50 إلى 80 ، زيتون من 60 إلى 150 قرشاً ، زهرة من 25 إلى 40 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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