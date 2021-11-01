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الإثنين، 01-11-2021 12:27 م

ارتفاع صافي أرباح البنوك في بورصة عمّان 242% في الربع الثالث

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات مالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 242% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.اضافة اعلان


ووفق بيانات رصدتها "المملكة"، بلغ صافي أرباح البنوك بعد الضريبة في الربع الثالث 164.8 مليون دينار، مقارنة مع 48.2 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وبقيمة ارتفاع بلغت 116.6 مليون دينار.

وحول أرباح البنوك في التسعة شهور الأولى من العام الحالي، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 114%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لتسجل 461.3 مليون دينار مقابل 215.7 مليون دينار في التسعة شهور الأولى من العام الماضي 2020.

وتراجعت قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة بنسبة 31% في التسعة شهور الأولى من العام الحالي، لتبلغ 379.8 مليون دينار، مقارنة مع 553.5 مليون دينار عن التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

ويعكس تراجع قيمة مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة تحسنا على النشاط الاقتصادي، وعلى ملاءة المقترضين المالية، ويتم بناؤها ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية وتحديدا المعيار رقم 9، وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.

 




 

 


 

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