الجمعة 06-11-2020
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توضيح من الصحة حول أعداد الإصابات بكورونا في الأردن




الجمعة، 06-11-2020 05:18 م

ارتفاع كبير في اعداد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

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 وتاليا التفاصيل 

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5384) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3039) في محافظة العاصمة عمّان.
- (762) في محافظة الزرقاء.
- (398) في محافظة إربد، منها (12) في الرمثا.
- (275) في محافظة البلقاء.
- (243) في محافظة جرش.
- (204) في محافظة معان، منها (39) في البترا.
- (151) في محافظة مأدبا. 
- (96) في محافظة الطفيلة. 
- (89) في محافظة الكرك. 
- (73) في محافظة العقبة.
- (44) في محافظة عجلون.
- (10) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (101,248) حالة.
- سُجّلت (67) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,136) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالة، فيما غادرت (170) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,786) حالة، منهم (382) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (23,306) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,003,989) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (23.1٪؜).

إجراءات أخرى:


• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).


 




 

 


 

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