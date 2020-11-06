ارتفاع كبير في اعداد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
وتاليا التفاصيل
الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5384) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3039) في محافظة العاصمة عمّان.
- (762) في محافظة الزرقاء.
- (398) في محافظة إربد، منها (12) في الرمثا.
- (275) في محافظة البلقاء.
- (243) في محافظة جرش.
- (204) في محافظة معان، منها (39) في البترا.
- (151) في محافظة مأدبا.
- (96) في محافظة الطفيلة.
- (89) في محافظة الكرك.
- (73) في محافظة العقبة.
- (44) في محافظة عجلون.
- (10) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (101,248) حالة.
- سُجّلت (67) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,136) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (253) حالة، فيما غادرت (170) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,786) حالة، منهم (382) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (23,306) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,003,989) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (23.1٪).
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).