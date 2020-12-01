اساتذة تربية اليرموك ضمن قائمة الـ 100 باحث الأكثر تأثيرا

الوكيل الاخباري -

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حقق 11 استاذا في كلية التربية في جامعة اليرموك على مراتب متقدمة ضمن قائمة الـ 100 باحث ومؤلف الأكثر تأثيرا واستشهادا بمقالاتهم العلمية في الوطن العربي، للعام الحالي، وفقا لتقرير معامل التأثير العربي (آرسيف)، لتكون بذلك الكلية الأولى على مستوى الجامعات العربية في مجال العلوم التربوية.وقال عميد الكلية الدكتور نواف الشطناوي، إن هذه النتائج تؤكد الجدارة والمكانة العلمية لكلية التربية في جامعة اليرموك على المستوى الوطني والعربي، بما يعزز عراقتها والتي من شأنها أن تنعكس إيجابا على سمعة الكلية وحضورها.وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أن الكلية تضم بين أعضاء هيئتها التدريسية كفاءات علمية وبحثية متميزة قادرة على تقديم جهد بحثي استثنائي، وبالتالي تحقيق الجودة العلمية وتقديم مخرجات مؤهلة علميا وعمليا سواء أكان ذلك بالنسبة لطلبة مرحلة البكالوريوس، أو تخريج باحثين أكفياء في برامج الدراسات العليا الماجستير والدكتواره، وكذلك الحال بالنسبة لبرنامج الدبلوم العالي في التربية.