استثناء مركبات موديل 2017 من قرار حظر الاستيراد حتى شباط

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء المركبات المشحونة من تاريخ 31/12/2022م لغاية 31/1/2023م (موديل 2017) من قرار مجلس الوزراء، المتعلِّق بـحظر استيراد جميع السيَّارات التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) سنوات؛ وذلك لاستكمال إجراءات التَّخليص المحلِّي عليها قبل نهاية يوم عمل 1/2/2023م.



واشترط القرار أن لا يشمل هذا الاستثناء المركبات التي وصلت ميناء العقبة بعد تاريخ 31/12/2022م، وأن يكون تاريخ إيداع المركبات المشمولة بعد تاريخ 1/12/2022م.

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