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الإثنين، 26-06-2023 03:50 م

استراتيجية التغذية: أكثر من نصف الأسر الأردنية معرضة لانعدام الأمن الغذائي

التغذية-السليمة-اثناء-العمل


الوكيل الإخباري - كشفت الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2023-2030، أن أكثر من نصف الأسر الأردنية (53%) معرضة لانعدام الأمن الغذائي.

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وأوضحت الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصحة - قسم التغذية، أن 3% من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، لكن هذه النسبة تختلف بين المحافظات وتصل إلى 20% في محافظة الطفيلة.


ومن بين اللاجئين، وجد تحليل برنامج الغذاء العالمي في شهر حزيران 2021، أن 23.4% من اللاجئين السوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود 60% آخرين معرضين للانعدام الغذائي، ويأتي ذلك بعد أن تم الإبلاغ عن انخفاض في زخم المساعدة الدولية لضمان الأمن الغذائي للاجئين في الأردن.


ويستضيف الأردن قرابة 3 ملايين لاجئ مسجل رسمياً، معظمهم من الفلسطينيين والسوريين، بالإضافة إلى أكثر من 600 ألف سوري غير مسجل، وفق الاستراتيجية.


وأشارت الاستراتيجية إلى أنه يتم تسليط الضوء على انعدام الأمن الغذائي باعتباره مشكلة وطنية متزايدة، في ضوء عوامل متعددة؛ تشمل التوسع الحضري وتذبذب أسعار الواردات الغذائية وتغير المناخ وتدفق اللاجئين السوريين وانخفاض التحويلات من الأردنيين في الخارج ووباء كورونا.


ويعاني الأردن، بحسب الاستراتيجية، من أشكال متعددة من سوء التغذية، بما في ذلك؛ نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي.


وقد شهد الأردن، تحولا تغذويا سريعا بسبب تغير النظم الغذائية وأنماط الحياة، وذلك بالتحول من نقص التغذية (ولكن مع استمرار مشاكل نقص المغذيات الدقيقة) نحو زيادة انتشار السمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي، وفق الاستراتيجية.

 

المملكة

 




 

 


 

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