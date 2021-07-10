استشاري يوضح حول الموجة الثالثة من كورونا في الاردن

الوكيل الاخباري -

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انتقد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية، الدكتور محمد حسن الطراونة، تصريحات المسؤولين الحكوميين حول امكانية دخول الأردن موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا، قائلا إن مثل تلك التصريحات تضرب سمعة الأردن الذي أصبح يُصنّف على أنه دولة خضراء والسفر إليه آمن.وأضاف في تصريحات صحفية إن على المسؤولين الحكوميين أن يكونوا متزنين في تصريحاتهم وقراراتهم، وأن لا يتسابقوا على الظهور الاعلامي حتى لا نضرّ سمعة الأردن.وجدد اخصائي الأمراض التنفسية تأكيده على ضرورة أن تستمر عملية فتح القطاعات بتدرج وتريّث كبير، وحسب الوضع الوبائي.