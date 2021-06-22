استشاري يوضح حول موجة كورونا القادمة ووصول الاصابات الى 3 الاف يوميا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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انتقد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، تصريحات وزير الصحة الدكتور فراس الهواري حول تحديد أعداد المصابين إن حدثت موجة جديدة، والقول إنها لن تتجاوز 3000 شخص، مشيرا إلى أن هذا الحديث لا يستند إلى أي أسس علمية، كما لا يمكن توقع موعد حدوث الموجة أو عدد الاصابات.وأشار الطراونة في تصريحات صحفية إلى أن بعض المعطيات تشير إلى احتمالية ارتفاع عدد الاصابات أو نسب الفحوصات الايجابية، وذلك نتيجة التجمعات أو عدم الالتزام باجراءات السلامة العامة، لافتا إلى أن تضارب التصريحات من المسؤولين عن الجانب الصحي وغياب الاعلام الصحي يربك المواطنين.