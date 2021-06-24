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الخميس، 24-06-2021 08:04 م

استشاري يحذر من تشكل بؤر للمتحورات في المملكة

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الوكيل الاخباري - حذر استشاري الأمراض التنفسية والصدرية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من تشكل بؤر للمتحورات في المملكة والوصول إلى الانتشار المجتمعي، خاصة بعد اعلان وزارة الصحة اكتشاف (221) اصابة بالمتحوّرات، منها 170 اصابة بالمتحور الهندي.اضافة اعلان


وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن الوزارة مطالبة بتكثيف رصدها واجراء فحوصات جينية لمن تعتقد أنهم مخالطون أو مصابون ولمن حضروا من مناطق ينتشر فيها الوباء، مشيرا إلى أن المتحورات أسرع انتشارا من الفيروس العادي ويجب أن يكون هناك خطوات جدية لمواجهتها.

وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة والرصد وزيادة فرق التقصي الوبائي واجراء مزيد من الفحوصات الجينية وأن يكون لدينا استعداد للموجة الثالثة في ظل هذه المتغيرات.

ولفت الى اهمية ان يكون هناك رصد للبؤر التي ظهرت فيها الحالات ومحاصرتها حتى لا نتعرض لنكسة جديدة تثقل الجهاز الصحي.

 




 

 


 

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