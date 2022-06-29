استشهاد أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ بعمان - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت مديرية الامن العام مساء اليوم، استشهاد الرقيب عدي محمد الخرابشة، والذي انتقل الى رحمة الله، أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ نفذتها كوادر الدفاع المدني، لإخراج شخصين سقطا داخل حفرة يزيد عمقها عن 30 مترا، داخل منزل في العاصمة عمان.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب عمان، يساندها فريق الإنقاذ الدولي الأردني، استجابت مساء اليوم لبلاغ، وردها عن حادث سقوط لشخصين داخل الحفرة التي يزيد عمقها عن 30 متراً، في أحد المنازل في محيط منطقة الدوار السابع، مبيناً أن فرق الانقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذان تبين أنهما كانا قد فارقا الحياة .



وإن مديرية الأمن العام إذ تنعى الشهيد الرقيب الخرابشة الذي مضى على طريق الحق والواجب في قافلة من شهداء الوطن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لتدعوا الله العلي القدير، أن يتغمده بفسيح جناته، مع الشهداء والصديقين، وأن يلهم اهله وزملائه، جميل الصبر وحسن العزاء . "إنا لله وإنا إليه راجعون"