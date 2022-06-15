إنقاذ سائق أراد قطع سيل جرش بمركبته

الوكيل الإخباري - أنقذت العناية الالهية وسرعة استجابة كوادر الدوريات الخارجية والدفاع المدني عبر نداء استغاثة وصل لنظام "الكاد"، حياة أحد المواطنين، الذي كان عالقاً بمركبته داخل سيل جرش بعد فترة غروب الشمس يوم أمس الثلاثاء.

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وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، إن السائق قام بالمغامرة مساء أمس بقيادة مركبته "بك أب" لقطع سيل جرش، حيث اراد قطع السيل من ضفة إلى اخرى داخل المياه، وعند وصوله في منتصف السيل علق هناك وقام بتوجيه نداء استغاثة عبر رقم الطوارئ ، وتم حضور أقرب دورية وبمشاركة جهات الاختصاص من مرتب الدفاع المدني، تم سحب المركبة من داخل المياه وإنقاذ السائق.



وأهابت الدوريات الخارجية بالسائقين عدم المغامرة واتخاذ قرارات حماسية خاطئة في اوقات واماكن خطرة، خاصة اذا كان المكان بعيداً عن أي نقطة أمنية أو يمكن أن تواجه كوادر الإنقاذ والإسعاف صعوبة في انقاذه لوعورة المكان.

