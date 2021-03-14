استقالة جماعية لـ 6 رؤساء بلديات - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تقدم ستة من رؤساء البلديات من قبيلة بني حسن باستقالة جماعية احتجاجا على آداء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.



وتأتي الاستقالة احتجاجا على سياسة الباب المغلق لوزير الادارة المحلية وغياب التواصل الميداني وبكافة اشكاله.



ورفع رؤساء البلديات استقالتهم الجماعية الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.



وتاليا اسماء الرؤساء الموقعين على الاستقالة:



1. رئيس بلدية باب عمان محمود الطاهر الخوالدة



2. رئيس بلدية الهاشمية الجديدة عبد الرحيم القلاب



3 .رئيس بلدية بلعما الجديدة سليمان الخوالدة



4 . رئيس بلدية المفرق الكبرى نايل الدغمي



5 . رئيس بلدية بيرين الجديدة وهبي الزواهرة



6 . رئيس بلدية رحاب الجديدة الدكتور حسين الزيود

اضافة اعلان









