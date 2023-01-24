الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

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استقرار أسعار الخضار اليوم

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الثلاثاء، 24-01-2023 07:52 ص

استقرار أسعار الخضار اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3034.764 طن، توزعت على 1881.232 طن خضار،921.281 طن فواكه، و 232.252 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 239.647 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 37 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 20 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :



 




 

 


 

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